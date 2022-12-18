Второе за день аварийное отключение света произошло в Краснодаре

Сообщение об аварии на ЛЭП в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 декабря в 15:05.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «СВ-327» и 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Школьной, Пустовойта, Тихорецкой, Подсолнечной и Черниговской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: жители 7 улиц остались без света из-за аварии на подстанции в Краснодаре.