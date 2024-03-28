Вторичное жилье подорожало на 6% с начала года в Краснодаре

По данным исследования, «вторичка в первом квартале года подорожало во всех крупных российских городах, кроме Москвы.

В среднем по стране вторичное жилье подорожало на 2,9% — до 112,4 тыс. рублей за 1 кв. м. В столице цены снизились на 0,1%.

Больше всего подорожал 1 кв. м. в Махачкале — на 8,4%, Набережных Челнах — на 8,1%, Симферополе (8,1%), Сочи (8%), Улан-Удэ (7,5%), Владикавказе (6,8%), Грозном (6,1%), Краснодаре (6,1%), Кургане (5,3%) и Курске (5,2%). В Московской области рост составил 0,8%, в Санкт-Петербурге — 1,3%.

По словам экспертов, росту цен на «вторичку» способствуют инфляция и рост цен на первичном рынке, так как собственники жилья ориентируются на цены на новые квартиры.

Кроме того, число квартир, выставленных на продажу, уменьшилось на 12%. По словам экспертов, собственники квартир не могут найти покупателей из-за высоких ипотечных ставок, поэтому снимают жилье с продажи и сдают его в аренду, сообщает ТАСС.

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