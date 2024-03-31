Вторая за день авария в Карасунском округе обесточила 12 улиц в Краснодаре

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 31 марта около 15:30.

Причина — отключение на линии 6-10 кВт, обесточены «ПЧ–108» и 17 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Краснодарской, Парусной, Мачуги, Калинина, Пашковской, Рабочей, Средней, Трамвайной, Восточной, Новой, Центральной и Фабричной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день без света остались жители 28 улиц Карасунского округа Краснодара. Авария была устранена, все потребители запитаны.