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Вторая за день авария в Карасунском округе обесточила 12 улиц в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtoraya-za-den-avariya-v-karasunskom-okruge-obestochila-12-ulits-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Вторая за день авария в Карасунском округе обесточила 12 улиц в Краснодаре
Фото freepik.com

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 31 марта около 15:30.

Причина — отключение на линии 6-10 кВт, обесточены «ПЧ–108» и 17 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Краснодарской, Парусной, Мачуги, Калинина, Пашковской, Рабочей, Средней, Трамвайной, Восточной, Новой, Центральной и Фабричной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день без света остались жители 28 улиц Карасунского округа Краснодара. Авария была устранена, все потребители запитаны.

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