Без света остались жители 28 улиц в Карасунском округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло днем 31 марта.

Из-за аварии произошло отключение на линии 6-10 кВт, обесточены «ВП-331» и 27 трансформаторных подстанций.

Свет отключился на улицах Свободы, Красивой, Ясеневой, Гагарина, Светлой, Крайней, Богатырской, Ржаной, Пшеничной, Трактовой, Заповедной, Антоновской, Вешней, Выездной, Жукова, Приветливой, Антоновской, Георгия Жукова, Угловой, Энтузиастов, Центровой, Липецкой, Коронной, Березовой, Виноградной, Ольховой, Сосновой и Цигейковой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром в этот же день центр Краснодара остался без света. Эту аварию устранили, все потребители запитаны.