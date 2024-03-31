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Центр Краснодара остался без света из-за аварии на линии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-krasnodara-ostalsya-bez-sveta-iz-za-avarii-na-linii
Центр Краснодара остался без света из-за аварии на линии
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло 31 марта около 9:30.

Свет погас на девяти улицах из-за отключения на линии 6-10 кВт. Обесточены ПС «Ю-32» и 10 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Гимназической, Гоголя, Седина, Янковского, Красной, Рашпилевской, Красноармейской, Ленина и Коммунаров.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: тарифы на электроэнергию изменятся в Краснодарском крае с 1 июля.

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