Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Вторая за день авария с участием пассажирского автобуса произошла в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtoraya-za-den-avariya-s-uchastiem-passazhirskogo-avtobusa-proizoshla-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Вторая за день авария с участием пассажирского автобуса произошла в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Столкновение пассажирских автобусов произошло 19 августа около 15:00 в Хостинском районе.

Установили, что водитель автобуса № 551 ехал из Хосты в сторону Сочи и врезался в другой автобус, который стоял на обочине.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три пассажира пассажирского автобуса, им оказали медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский автобус и иномарка столкнулись перед тоннелем в Сочи, пострадали 4 человека.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях