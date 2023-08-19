Вторая за день авария с участием пассажирского автобуса произошла в Сочи

Столкновение пассажирских автобусов произошло 19 августа около 15:00 в Хостинском районе.

Установили, что водитель автобуса № 551 ехал из Хосты в сторону Сочи и врезался в другой автобус, который стоял на обочине.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три пассажира пассажирского автобуса, им оказали медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский автобус и иномарка столкнулись перед тоннелем в Сочи, пострадали 4 человека.