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Пассажирский автобус и иномарка столкнулись перед тоннелем в Сочи, пострадали 4 человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-avtobus-i-inomarka-stolknulis-pered-tonnelem-v-sochi-postradali-4-cheloveka
Пассажирский автобус и иномарка столкнулись перед тоннелем в Сочи, пострадали 4 человека
Фото t.me/police_sochi

ДТП произошло 19 августа около 10:30 по дороге на Красную Поляну.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу.

В результате аварии пострадали три пассажира автобуса, их госпитализировали. Водителя легковушки зажало в салоне, сейчас ему оказывают помощь сотрудники МЧС и врачи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД России по Сочи.

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