Пассажирский автобус и иномарка столкнулись перед тоннелем в Сочи, пострадали 4 человека
Происшествия
19.08.2023 11:44
ДТП произошло 19 августа около 10:30 по дороге на Красную Поляну.
Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу.
В результате аварии пострадали три пассажира автобуса, их госпитализировали. Водителя легковушки зажало в салоне, сейчас ему оказывают помощь сотрудники МЧС и врачи.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД России по Сочи.
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