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В Туапсинском районе в ДТП пострадали 16-летняя девушка и 22-летний парень

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-v-dtp-postradali-16-letnyaya-devushka-i-22-letnij-paren
В Туапсинском районе в ДТП пострадали 16-летняя девушка и 22-летний парень
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 16 августа около 22:00 на проспекте Ленина в Туапсе.

По предварительным данным, 18-летний парень со стажем вождения около полугода ехал за рулем ВАЗ-21101, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору освещения.

В результате происшествия пострадали два человека: 22-летний молодой человек и 16-летняя девушка, которые ехали в автомобиле в качестве пассажиров. После осмотра пострадавшим назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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