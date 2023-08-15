Пенсионерка погибла в ДТП с цементовозом в Краснодарском крае, еще трое человек пострадали

Смертельная авария произошла 15 августа около 14:00 на 82 км автодороги А-146 в Абинском районе.

Предварительно, 47-летняя водитель автомобиля Skoda, двигаясь из Краснодара в Новороссийск, не справилась с управлением и врезалась в цементовоз, который ехал впереди нее.

В результате ДТП 84-летняя пассажирка иномарки погибла на месте от полученных травм. Водитель Skoda и двое пассажиров 8 и 15 лет получили серьезные травмы. Их госпитализировали в больницу Абинска.

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