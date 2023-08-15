Автобус с пассажирами влетел в грузовик в тоннеле в Сочи
Происшествия
15.08.2023 17:02
Авария произошла днем 15 августа в четвертом тоннеле Хостинского района.
Предварительно, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль.
В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса. На месте аварии работают полицейские. Информация об аварии уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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