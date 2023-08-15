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Автобус с пассажирами влетел в грузовик в тоннеле в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtobus-s-passazhirami-vletel-v-gruzovik-v-tonnele-v-sochi
Автобус с пассажирами влетел в грузовик в тоннеле в Сочи
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла днем 15 августа в четвертом тоннеле Хостинского района.

Предварительно, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль.

В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса. На месте аварии работают полицейские. Информация об аварии уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: женщина и 8-летний ребенок погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае. Авария с участием пяти автомобилей произошла 14 августа в 16:30 на 1304-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон».

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