Всю ночь спасатели искали застрявшего на машине в полях инвалида на Кубани

Звонок в службу спасения поступил вечером 28 августа. Мужчина сообщил, что заехал на машине в поля на границе Павловского и Новопокровского района, а его автомобиль застрял.

Мужчина пояснил, что является инвалидом и передвигается с помощью трости. Указать свое точное местоположение он не мог, а определить по геолокации было невозможно — в телефоне не было сим-карты.

Из примет местности он назвал поля, реку и лесополосу. Спасатели подключили к поискам полицию и выяснилось, что мужчина был объявлен в розыск еще 25 августа. К поискам потерявшегося подключились и его родственники из Павловского района.

Периодически мужчина звонил по номеру 112 и сообщал новые подробности своего местоположения. В итоге, 29 августа в 11:40 спасатели обнаружили мужчину спящим в лесополосе.

Состояние его удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет .Пострадавшего вместе с его автомобилем доставили домой, сообщает ЕДДС Новопокровского района.

Читайте также: туристка упала с 13-метровой высоты возле водопада в горах Сочи.