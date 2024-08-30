Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Всю ночь спасатели искали застрявшего на машине в полях инвалида на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsyu-noch-spasateli-iskali-zastryavshego-na-mashine-v-polyah-invalida-na-kubani
Всю ночь спасатели искали застрявшего на машине в полях инвалида на Кубани
Фото ЕДДС Новопокровского района

Звонок в службу спасения поступил вечером 28 августа. Мужчина сообщил, что заехал на машине в поля на границе Павловского и Новопокровского района, а его автомобиль застрял.

Мужчина пояснил, что является инвалидом и передвигается с помощью трости. Указать свое точное местоположение он не мог, а определить по геолокации было невозможно — в телефоне не было сим-карты.

Из примет местности он назвал поля, реку и лесополосу. Спасатели подключили к поискам полицию и выяснилось, что мужчина был объявлен в розыск еще 25 августа. К поискам потерявшегося подключились и его родственники из Павловского района.

Периодически мужчина звонил по номеру 112 и сообщал новые подробности своего местоположения. В итоге, 29 августа в 11:40 спасатели обнаружили мужчину спящим в лесополосе.

Состояние его удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет .Пострадавшего вместе с его автомобилем доставили домой, сообщает ЕДДС Новопокровского района.

Читайте также: туристка упала с 13-метровой высоты возле водопада в горах Сочи.

 

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях