Туристка упала с 13-метровой высоты возле водопада в горах Сочи

Девушка гуляла возле водопада на ручье Сванидзе в Хостинском районе.

Туристка упала с 13-метровой высоты рядом с водопадом. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, наложили ей шейный корсет и транспортировали к «скорой» на жестких носилках.

Кроме того, спасатели транспортировали мужчину, повредившего ногу в районе озера Зеркального. Его 2 км несли на носилках, после чего отвезли в больницу, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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