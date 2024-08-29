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Туристка упала с 13-метровой высоты возле водопада в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistka-upala-s-13-metrovoj-vysoty-vozle-vodopada-v-gorah-sochi
Туристка упала с 13-метровой высоты возле водопада в горах Сочи
Фото t.me/kubanspas

Девушка гуляла возле водопада на ручье Сванидзе в Хостинском районе.

Туристка упала с 13-метровой высоты рядом с водопадом. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, наложили ей шейный корсет и транспортировали к «скорой» на жестких носилках.

Кроме того, спасатели транспортировали мужчину, повредившего ногу в районе озера Зеркального. Его 2 км несли на носилках, после чего отвезли в больницу, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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