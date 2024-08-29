В Геленджике более 10 туристов с прогулочного катера унесло волнами в море

Водолазы Росгвардии выполняли тренировочные подводные спуски в акватории Голубой бухты.

Из-за резкого ухудшения погоды, поднявшихся волн и ветра, водолазы выдвинулись к берегу. По пути в открытом море они заметили более 10 человек, которых относило волнами от прогулочного теплохода.

Росгвардейцы поочередно подняли отдыхающих на борт служебной мотолодки и доставили их на теплоход. Убедившись, что больше никому не нужна помощь, водолазы вернулись на сушу, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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