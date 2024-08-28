Впереди завал, позади поток: три туриста застряли в каньоне реки Хосты в Сочи

Шесть часов потребовалось спасателям, чтобы эвакуировать троих туристов из каньона реки Большая Хоста.

Звонок в службу спасения поступил вечером 27 августа. Молодые люди сообщили спасателям, что находятся в каньоне «Белые скалы» и из-за большой воды и бурного течения не могут выйти с маршрута.

По присланным координатам спасатели вышли на поиск, но в указанном районе туристов не нашли. Продвигаясь по скальным уступам каньона, они услышали крики сверху. Туристы, 25-летние и 26-летние местные жители, находились в 15 метрах над водой. Натянув страховочные перила, спасатели добрались до туристов и эвакуировали их из каньона к тропе. После их вывели в городскую черту.

Молодые люди рассказали, что каньонигом они занимаются уже не первый раз. Навалишинское ущелье в этот раз проходили по большой воде. Один из участков пройти не смогли из-за завала веток, который образовался после недавних ливней. Вернуться обратно также было невозможно из-за бурного течения. Парни планировали выбраться из каньона, поднявшись по вертикальным скальным уступам. Однако для этого им не хватило снаряжения.

Свое желание отправиться в каньон сразу после сильных ливней молодые люди объяснили тем, что это был их единственный общий выходной за долгое время. Они искренне благодарили спасателей. Один из них сказал, что после пережитого этой ночью, тоже хочет работать в МЧС, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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