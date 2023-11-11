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ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsu-za-sutki-vypustili-bolee-200-snaryadov-po-belgorodskoj-oblasti
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области

Об этом 11 ноября сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал, что за 10 ноября в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. Также удалось сбить один БПЛА противника. Кроме того, село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбили по два беспилотника. Гладков отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Также за сутки в Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Противник выпустил четыре минометных снаряда и 201 раз обстрелял территорию из гранатометов. Разрушений нет, никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Сподарюшино. ВСУ выпустили 12 минометных снарядов. По словам Гладкова, последствий нет. Окраина села Репяховка в Краснояружском районе подверглась артиллерийскому обстрелу. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекино удалось посадить БПЛА противника. Впоследствии беспилотник сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.

«По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Муром — три минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — написал Гладков в Telegram.

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