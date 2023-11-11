ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области

Об этом 11 ноября сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал, что за 10 ноября в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. Также удалось сбить один БПЛА противника. Кроме того, село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбили по два беспилотника. Гладков отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Также за сутки в Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. Противник выпустил четыре минометных снаряда и 201 раз обстрелял территорию из гранатометов. Разрушений нет, никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Сподарюшино. ВСУ выпустили 12 минометных снарядов. По словам Гладкова, последствий нет. Окраина села Репяховка в Краснояружском районе подверглась артиллерийскому обстрелу. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекино удалось посадить БПЛА противника. Впоследствии беспилотник сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.

«По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Муром — три минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — написал Гладков в Telegram.

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