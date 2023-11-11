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Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Брянской областью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-unichtozhili-chetyre-bespilotnika-nad-bryanskoj-oblastyu
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Брянской областью
Фото t.me/mod_russia

Об этом утром 11 ноября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он рассказал, что четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Стародубским муниципальным округом.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных  аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 ноября системы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Крымом.

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