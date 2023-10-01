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ВСУ снова попытались атаковать Крым ракетами, их сбили системы ПВО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsu-snova-popytalis-atakovat-krym-raketami-ih-sbili-sistemy-pvo
ВСУ снова попытались атаковать Крым ракетами, их сбили системы ПВО
Фото пресс-службы Южного военного округа

Украинские военные в очередной раз попытались нанести удар по территории РФ 1 октября около 13:00.

«Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Советник главы Крыма Олег Крючков предположил, что сбитая ракета — С-200.

В Минобороны РФ сообщили, что пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории России двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2». Ракеты перехватили в воздухе, обломки упали в Джанкойском районе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,  ВС РФ перехватили три украинских беспилотника в небе над Смоленской областью.

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