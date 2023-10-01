ВСУ снова попытались атаковать Крым ракетами, их сбили системы ПВО

Украинские военные в очередной раз попытались нанести удар по территории РФ 1 октября около 13:00.

«Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Советник главы Крыма Олег Крючков предположил, что сбитая ракета — С-200.

В Минобороны РФ сообщили, что пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории России двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2». Ракеты перехватили в воздухе, обломки упали в Джанкойском районе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВС РФ перехватили три украинских беспилотника в небе над Смоленской областью.