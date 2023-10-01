ВС РФ перехватили три украинских беспилотника в небе над Смоленской областью

Утром 1 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками.

Силы ПВО и РЭБ подавили три украинских БПЛА в Заднепровском районе Смоленска.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал глава Смоленской области Василий Анохин в Telegram.

По данным Минобороны РФ, попытка киевского режима совершить теракт БПЛА пресечена около 9:00, беспилотники уничтожили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края.