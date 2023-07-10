ВСУ попытались нанести ракетный удар по Крымскому мосту и Ростовской области

Безуспешную ракетную атаку украинские военные предприняли 9 июля. Их целями были объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях.

Для атаки ВСУ использовали зенитные ракеты комплексов ПВО С-200, переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей.

Начальник главного штаба ВКС РФ генерал-полковник Виктор Афзалов доложил главе Генштаба России Валерию Герасимову об уничтожении четырех украинских баллистических ракет. Две ракеты сбили силы ПВО, еще две ракеты отклонили средствами РЭБ. По его словам, одной из главных целей ВСУ в тот день был Крымский мост. В результате ракетной атаки никто не пострадал.

Герасимов поставил задачу начальнику ГРУ и должностным лицам объединенной группировки войск наладить работу по выявлению мест хранения и стартовых позиций ракет С-200 на Украине, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

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