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ВСУ обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, погибла женщина

Происшествия
17.09.2022 15:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsu-obstrelyali-selo-krasnyj-hutor-v-belgorodskoj-oblasti-pogibla-zhenshhina
ВСУ обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, погибла женщина
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об обстреле села Красный Хутор 17 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате обстрелов украинских сил пострадали три домовладения. На место незамедлительно выехала бригада медиков.

Позже глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что пострадали три человека. Двоим с легкими ранениями оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Одна женщина скончалась, написал министр здравоохранения региона на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

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