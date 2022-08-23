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Кубанские журналисты попали под обстрел ВСУ в Донецке

Происшествия
23.08.2022 15:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-zhurnalisty-popali-pod-obstrel-vsu-v-donetske
Видео Геннадия Аносова, «Кубань 24»

Украинские военные 23 августа обстреляли гостиницу Central в центре Донецка, в которой находились российские журналисты.

Пор предварительным данным, удар был нанесен из 155-мм гаубиц. По гостинице выпустили около 10-15 снарядов. В результате обстрела в здании выбиты стекла, повреждены внешние конструкции.

На месте происшествия находится фотокорреспондент краснодарского филиала «Российской газеты» Владимир Аносов. Он уже несколько месяцев передает фоторепортажи из зоны проведения СВО. Именно он 23 августа сообщил об обстреле гостиницы. По его словам, полностью уничтожена машина корреспондентов газеты. В результате обстрела никто из журналистов не пострадал.

Под обстрел 23 августа также попал район ТЦ Green Plaza и жилой многоквартирный дом в Ворошиловском районе. Повреждения также получили жилые дома и машины на улицах 50 лет СССР, Челюскинцев, Артема, площади Нурмагомедова и проспекте Дзержинского. По предварительным данным, погибли 51-летний мужчина и 17-летний парень, пишет «Российская газета».

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