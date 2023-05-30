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ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области, есть погибшие и раненые

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsu-obstrelyali-punkt-vremennogo-razmeshheniya-v-belgorodskoj-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye
ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области, есть погибшие и раненые
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла 30 мая. О происшествии рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей населенных пунктов Шебекинского округа», — сообщил глава региона в Telegram.

По словам Гладкова, в результате обстрела ПВР есть погибшие и раненые. Информация о происшествии уточняется.

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