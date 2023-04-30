Четверо жителей Брянской области погибли после артиллерийского обстрела ВСУ

Поселок Суземка 30 апреля дважды подвергся артобстрелу с территории Украины. Снаряды противника упали на жилые дома.

К сожалению, в результате обстрела ВСУ погибли четверо мирных жителей. Еще двое человек пострадали, их госпитализировали в больницу. Один дом в Суземке оказался полностью разрушен, еще два получили повреждения.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. В поселке Суземка ввели режим ЧС. Нанесенный ущерб оценивает специальная комиссия, сообщает RT.

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