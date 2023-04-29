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В Севастополе из-за попадания БПЛА загорелся резервуар с топливом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sevastopole-iz-za-popadaniya-bpla-zagorelsya-rezervuar-s-toplivom
В Севастополе из-за попадания БПЛА загорелся резервуар с топливом
Фото t.me/razvozhaev

Об пожаре в резервуаре в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта утром 29 апреля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1 тыс. кв. м, присвоен 4 класс», — сказал Развожаев.

На месте пожара работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей. Никто из людей не пострадал, добавил губернатор.

«Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. Ожидается прибытие пожарного поезда. 4 ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, потребуется время на локализацию возгорания», — написал Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, гражданским объектам ничего не угрожает, а возгорание не повлияет на ситуацию со снабжением города топливом — загоревшиеся резервуары не были задействованы в поставках на заправки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Черноморский флот отразил атаку двух беспилотников над морем у Севастополя.

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