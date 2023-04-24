Черноморский флот отразил атаку двух беспилотников над морем у Севастополя
Об атаке надводных БПЛА на бухту Севастополя ночью 24 апреля сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, попытка атаки была предпринята около 3:30.
«По ситуации на сейчас — один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — написал Михаил Развожаев в Telegram.
Он добавил, что все службы города находятся в состоянии боевой готовности. Утром 24 апреля в Севастопольской бухте приостановили работу морского пассажирского транспорта.
«На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в Telegram.
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