Черноморский флот отразил атаку двух беспилотников над морем у Севастополя

Об атаке надводных БПЛА на бухту Севастополя ночью 24 апреля сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, попытка атаки была предпринята около 3:30.

«По ситуации на сейчас — один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — написал Михаил Развожаев в Telegram.

Он добавил, что все службы города находятся в состоянии боевой готовности. Утром 24 апреля в Севастопольской бухте приостановили работу морского пассажирского транспорта.

«На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в Telegram.

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