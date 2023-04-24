Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Черноморский флот отразил атаку двух беспилотников над морем у Севастополя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernomorskij-flot-otrazil-ataku-dvuh-bespilotnikov-nad-morem-u-sevastopolya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Черноморский флот отразил атаку двух беспилотников над морем у Севастополя
Фото krymania.ru

Об атаке надводных БПЛА на бухту Севастополя ночью 24 апреля сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, попытка атаки была предпринята около 3:30.

«По ситуации на сейчас — один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — написал Михаил Развожаев в Telegram.

Он добавил, что все службы города находятся в состоянии боевой готовности. Утром 24 апреля в Севастопольской бухте приостановили работу морского пассажирского транспорта.

«На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в Telegram.

Читайте также: в Крыму 29 марта сбили беспилотник, он упал в поле.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 апреля
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
  2. Расслабляться рано: врач назвал примерные сроки восстановления Романа Костомарова
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
  6. Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях