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В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-sbili-bespilotnik-on-upal-v-pole
В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле
Фото t.me/Aksenov82

Об этом вечером 29 марта сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Похожая атака случилась 21 марта на севере Крыма. Тогда обломки беспилотника повредили дом и магазин. Пострадал местный житель, сообщает ТАСС.

Читайте также: обломки беспилотника нашли около железной дороги в Новой Москве.

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