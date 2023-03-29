В Крыму сбили беспилотник, он упал в поле

Об этом вечером 29 марта сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Похожая атака случилась 21 марта на севере Крыма. Тогда обломки беспилотника повредили дом и магазин. Пострадал местный житель, сообщает ТАСС.

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