Обломки беспилотника нашли около железной дороги в Новой Москве

Беспилотник 28 марта обнаружил местный житель и сообщил в правоохранительные органы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

«Предположительно, обломки БПЛА обнаружены около железнодорожных путей в деревне Свитино в Новой Москве, пострадавших нет», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Тульской области была предпринята попытка атаки беспилотником. В результате взрыва в Киреевском районе пострадали три человека. Также повреждения получили 10 частных домов, а в 6 многоэтажках выбило в подъездах стекла.