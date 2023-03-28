Обломки беспилотника нашли около железной дороги в Новой Москве
Происшествия
28.03.2023 18:29
Беспилотник 28 марта обнаружил местный житель и сообщил в правоохранительные органы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
«Предположительно, обломки БПЛА обнаружены около железнодорожных путей в деревне Свитино в Новой Москве, пострадавших нет», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Тульской области была предпринята попытка атаки беспилотником. В результате взрыва в Киреевском районе пострадали три человека. Также повреждения получили 10 частных домов, а в 6 многоэтажках выбило в подъездах стекла.
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