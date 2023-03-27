Минобороны РФ: в Тульской области была предпринята попытка атаки беспилотником

По данным ведомства, ночью 26 марта ВСУ предприняли попытку применения беспилотного летательного аппарата «Стриж» (Ту-141) для атаки российской территории.

«Комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны, МЧС и правоохранительных органов», — сообщает Минобороны РФ в Telegram.

В результате взрыва в Киреевском районе Тульской области пострадали три человека. Также повреждения получили 10 частных домов, а в 6 многоэтажках выбило в подъездах стекла. Угрозы безопасности инфраструктуры и населения нет, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27 после инцидента с беспилотником США над Черным морем.