Вступила в силу статья о штрафах до 3 млн рублей за сбор краснокнижных грибов

Ответственность за сбор грибов, занесенных в Красную Книгу, вступает в силу с 12 октября.

Изменения внесены в статью 8.35 Кодекса об административных нарушениях. Ранее в ней речь шла только о редких животных и растениях. Теперь за сбор краснокнижных грибов физлицам грозит штраф в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Для юридических лиц сумма штрафов составит от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Максимальное наказание — до 9лет со штрафом до 3 млн рублей будет грозить за оборот редких растений и грибов с использованием интернета.

В России на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов, пишут «Известия».