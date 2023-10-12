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Вступила в силу статья о штрафах до 3 млн рублей за сбор краснокнижных грибов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vstupila-v-silu-statya-o-shtrafah-do-3-mln-rublej-za-sbor-krasnoknizhnyh-gribov
Вступила в силу статья о штрафах до 3 млн рублей за сбор краснокнижных грибов
Фото freepik.com

Ответственность за сбор грибов, занесенных в Красную Книгу, вступает в силу с 12 октября.

Изменения внесены в статью 8.35 Кодекса об административных нарушениях. Ранее в ней речь шла только о редких животных и растениях. Теперь за сбор краснокнижных грибов  физлицам грозит штраф в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Для юридических лиц сумма штрафов составит от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Максимальное наказание — до 9лет со штрафом до 3 млн рублей будет грозить за оборот редких растений и грибов с использованием интернета.

В России на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов, пишут «Известия».

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