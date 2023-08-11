Краснодарский край вошел в топ-10 самых грибных регионов России

Грибной сезон уже начался. В честь этого российский сервис бронирования жилья для отдыха провел в соцсетях опрос и выяснил, какие направления считаются самыми грибными.

Первое место с большим отрывом заняла Карелия, ее назвали 49% респондентов. Они отметили благоприятный для грибов климат, множество лесов, где можно встретить не так много людей.

Затем в списке расположились Архангельская область (15%), Башкирия (11%), Новгородская (9%), Московская (8%), Ленинградская (7%), Владимирская (5%), Самарская (4%) и Ивановская (3%) области.

Краснодарский край оценили 2% участников голосования, он замыкает топ-10 рейтинга. При этом на Кубани много грибных мест, например, ближайшие к Краснодару — леса в Северском районе, территории недалеко от Горячего Ключа, станиц Саратовская, Ставропольская, Крепостная, Калужская, Фанагорийская и Эриванская.

Опрос провели в честь Дня белого гриба, который отмечают 11 августа. Это самый желанный гриб для многих любителей «тихой охоты». В России этот праздник отмечается с 2007 года. В этот день проводят тематические фестивали, ярмарки и мастер-классы, сообщает пресс-служба сервиса «Твил.ру».

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