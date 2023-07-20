Краснодар занял третье место в рейтинге «самых сладких» городов для гастрономического путешествия

Международный день торта отмечается 20 июля. Согласно результатам опроса, проведенного в соцсетях в преддверие праздника, Краснодар занял третье место в рейтинге городов с самыми вкусными тортами и пирожными.

Первое место занял Санкт-Петербург, за него проголосовали 38,1% опрошенных. Самыми популярными кафе северной столицы назвали пышечную на Конюшенной, булочные Ф. Вольчека и «Север-Метрополь».

Вторую строчку заняла Москва с результатом 19,05%. Третье место в рейтинге «самых сладких» городов получил Краснодар. За него свои голоса отдали 11,9% опрошенных.

Также в десятке оказались Калининград, Владивосток, Самара, Тула, Казань, Петрозаводск и Махачкала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса «Твил.ру».

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