Краснодар и Сочи вошли в топ-5 городов с самыми высокими показателями качества жизни

Рейтинг подготовили специалисты Финансового университета при правительстве РФ. По итогам первого полугодия лидирующие позиции заняли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар.

Рейтинг составляется на основе опросов жителей городов. Они оценивают уровень комфорта, материальное благополучие, возможность купить жилье, качество медицинских услуг и так далее.

Руководитель исследования, директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета, доктор экономических наук Алексей Зубец отметил, что, в сравнении с прошлым городом, свои позиции сильно улучшили Севастополь и Краснодар. Также в этом контексте он отметил Ростов-на-Дону, Нижневартовск, Сургут и Новороссийск.

Лидером по самооценке доходов, по его словам, является Москва. Также к городам с высокой оценкой по уровню благополучия, относятся Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль, Ростов-на-Дону и Новороссийск.

Зубец также отметил, что, по результатам исследования деструктивное поведение населения, менее всего распространено в Грозном, Владикавказе, Махачкале, Севастополе, Калининграде, Перми, Тюмени, Череповце и Сочи. К деструктивному поведению относятся домашнее насилие, уличные нападения, мелкая преступность и злоупотребления алкоголем, пишет «Российская газета».

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