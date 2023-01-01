Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Политика
01.01.2023 11:31
Указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил РФ вступил в силу 1 января.
Согласно документу, численность российской армии увеличивается на 137 тыс. человек с 1 января до 2 млн 39 тыс. 758 человек. Из них 1 млн 150 тыс. 628 человек — военнослужащие.
Указ президента РФ Владимира Путина был опубликован 25 августа прошлого года. В предыдущем указе численность российской армии составляла 1 млн 902 тыс. 758 человек, пишет RT.
Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что увеличение сроков службы армии по призыву не рассматривается.
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