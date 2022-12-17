Минобороны РФ: увеличение сроков службы в армии по призыву не рассматривается
Политика
17.12.2022 15:09
В ведомстве 17 декабря опровергли информацию, распространяющему в СМИ и соцсетях, что в следующем году длительность срочной службы увеличится до двух лет.
«Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.
В ведомстве добавили, что в настоящее время каких-либо изменений законодательства по изменению сроков военной службы по призыву не предлагается.
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