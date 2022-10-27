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Госдума РФ приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Общество
27.10.2022 13:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-rf-prinyala-zakon-ob-alternativnoj-sluzhbe-v-period-mobilizatsii
Госдума РФ приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Фото пресс-службы ЮВО

Государственная Дума 27 октября приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» дополнили статьей 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

Граждане, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, в воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала во время мобилизации продолжают проходить такую службу.

Лица, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, во время мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ.

Закон вступит силу через 10 дней после его опубликования, сообщает ТАСС.

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