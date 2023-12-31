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Встретил любовь, родили Песковичков: световую сказку о Песковике покажут в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vstretil-lyubov-rodili-peskovichkov-svetovuyu-skazku-o-peskovike-pokazhut-v-anape
Встретил любовь, родили Песковичков: световую сказку о Песковике покажут в Анапе
Фото пресс-службы администрации Анапы

Премьеру сказочной истории о Песковике — символе курорта — в виде светового шоу запустили на фасаде ЦК «Родина».

В мультяшной световой истории рассказывается, как Песковик приехал в Анапу, встретил любимую и обзавелся семьей с двумя маленькими Песковичками.

Световое шоу можно будет наблюдать каждый день в течение всех новогодних праздников в 19:00 и 20:00.

Место показа — Театральная площадь, фасад Центра культуры «Родина», сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Фото пресс-службы администрации Анапы

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