Встретил любовь, родили Песковичков: световую сказку о Песковике покажут в Анапе

Премьеру сказочной истории о Песковике — символе курорта — в виде светового шоу запустили на фасаде ЦК «Родина».

В мультяшной световой истории рассказывается, как Песковик приехал в Анапу, встретил любимую и обзавелся семьей с двумя маленькими Песковичками.

Световое шоу можно будет наблюдать каждый день в течение всех новогодних праздников в 19:00 и 20:00.

Место показа — Театральная площадь, фасад Центра культуры «Родина», сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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