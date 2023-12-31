Световое шоу на колесе обозрения в Краснодаре будут включать до 15 января

Увидеть новогоднее светомузыкальное шоу можно будет до 15 января на колесе обозрения в «Городском саду».

В новогоднюю ночь представление продлится с 18:00 до полуночи. Затем — с 18:00 до 22:30.

Яркие световые картины будут сопровождаться «Вальсом цветов» Петра Чайковского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В мэрии уточнили, при дожде световое шоу будут приостанавливать, чтобы оборудование не вышло из строя.

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