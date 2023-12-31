Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Световое шоу на колесе обозрения в Краснодаре будут включать до 15 января

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/svetovoe-shou-na-kolese-obozreniya-v-krasnodare-budut-vklyuchat-do-15-yanvarya
Световое шоу на колесе обозрения в Краснодаре будут включать до 15 января
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Увидеть новогоднее светомузыкальное шоу можно будет до 15 января на колесе обозрения в «Городском саду».

В новогоднюю ночь представление продлится с 18:00 до полуночи. Затем — с 18:00 до 22:30.

Яркие световые картины будут сопровождаться «Вальсом цветов» Петра Чайковского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В мэрии уточнили, при дожде световое шоу будут приостанавливать, чтобы оборудование не вышло из строя.

Читайте также: космонавты с орбиты поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях