Световое шоу на колесе обозрения в Краснодаре будут включать до 15 января
Общество
31.12.2023 08:13
Увидеть новогоднее светомузыкальное шоу можно будет до 15 января на колесе обозрения в «Городском саду».
В новогоднюю ночь представление продлится с 18:00 до полуночи. Затем — с 18:00 до 22:30.
Яркие световые картины будут сопровождаться «Вальсом цветов» Петра Чайковского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
В мэрии уточнили, при дожде световое шоу будут приостанавливать, чтобы оборудование не вышло из строя.
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