Космонавты с орбиты поздравили россиян с наступающим Новым годом

С наступающим 2024 годом жителей России 31 декабря поздравили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Борт МКС украсили и поставили маленькую новогоднюю елку.

Олег Кононенко, Герой России, командир отряда космонавтов «Роскосмоса»

«Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса», Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, от всей души поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим Новым Годом! Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны. В этот день мы желаем всем вам здоровья, успеха и благополучия!»

Николай Чуб, космонавт-испытатель «Роскосмоса»

«В эти праздничные дни каждый из нас может поделиться частичкой своего душевного тепла со своими родными и близкими, помочь тем, кто нуждается в поддержке, подарить чудо тем, кто рядом с нами. Давайте делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим!»

Константин Борисов, космонавт «Роскосмоса»

«Как известно, Новый год — это семейный праздник, но сегодня мы отмечаем его вдали от своих близких. Тем не менее, мы чувствуем поддержку и любовь наших родных даже здесь, в космосе. Того же желаем и каждому из вас. Будьте счастливы и любимы. С Новым Годом!»

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