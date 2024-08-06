Встречу «Стартап дня» провели по нацпроекту в Красной Поляне

Участники мероприятия поделились своим опытом и стратегиями, обсудили взаимодействие с инвесторами. Встречу провел Фонд развития инноваций по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Стартапы в Краснодарском крае развиваются, получают рекомендации экспертов и находят поддержку инвесторов, отметила заместитель исполнительного директора Фонда развития инноваций региона Юлианна Шашкова. По ее словам, цель встречи ― формирование сообщества инноваторов в регионе, налаживание сетевого взаимодействия, выстраивание новых кооперационных связей.

«Надеемся, что подобные мероприятия ежегодно, чтобы помочь разработчикам достичь новых высот и внести вклад в развитие региона», ― добавила она.

В собрании поучаствовали 15 авторов стартапов ― по одному представителю от каждого инновационного проекта, а также инвесторы и специалисты. В программе предусмотрели презентацию проектов, полезный нетворкинг стартап-поход и живое общение. Участники мероприятия подчеркнули высокую организацию мероприятия.

Фонд развития инноваций Краснодарского края объединил представителей различных сфер деятельности. Инноваторы нашли потенциальных инвесторов для своих проектов. Так, два стартапа уже провели встречи с партнерами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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