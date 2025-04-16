Встречу с путешественником Константином Мержоевым провели в Краснодаре

Мероприятие в рамках проекта «О людях Кубани — о силе России» провели в музее имени Е.Д. Фелицына.

Известный кубанский путешественник Константин Мержоев рассказал студентам о путешествиях, поделился опытом и знаниями.

«Среди задач, которые стоят перед участниками экспедиций, не только установление рекордов и налаживание международных связей, но и популяризация природного и историко-культурного наследия России. У нашей страны огромный инновационный и научно-технический потенциал, многонациональное разнообразие», — сказал Мержоев.

Константин Мержоев является членом Русского географического общества, мастером спорта по спортивному туризму, участником многих экспедиций, в том числе кругосветных. В их числе «Огненный пояс земли». Участники этой экспедиции пересекли пять континентов и поднялись на самые высокие вулканы Земли.

В конце встречи гости задали путешественнику вопросы и получили автографы на память, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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