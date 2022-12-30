Встречаем Черного Кролика: астролог рассказал, что есть и как одеться в новогоднюю ночь

Символ наступающего года — Черный Кролик или, по другой версии, Кот. Астролог Любовь Калиновская рекомендует как следует подготовиться ко встрече, чтобы год был удачным.

По ее мнению в новогоднюю ночь нужно надеть что-то нежное и пушистое и желательно — в темных тонах. Особенно Кролику понравится что-то из бархата. А вот лишнего блеска лучше избегать.

«Ткани должны быть нежные, пушистые, ласковые. Обязательно какая-нибудь меховая накидка. Не нужно пайеток, не нужно быть экстравагантными. Год Черного Кролика, но все же желательно, чтобы были графитовые тона. Хотя это может быть и темно-синий или темно-бордовый, то есть в принципе темные оттенки любого цвета», — сказала астролог.

К угощению тоже стоит подойти с особым вниманием. Совершенно точно не рекомендуется готовить символ года, то есть от блюд из кролика желательно отказаться. Астролог советует выбрать рыбу, курицу или индейку.

«Год Кролика считается также годом Кота, поэтому в первую очередь на праздничном столе должны быть блюда, приготовленные из рыбы. Также могут быть блюда из курицы, из индейки. А вот кролика желательно не готовить. Свинину можно, а без говядины тоже лучше обойтись», — цитирует Калиновскую радио Sputnik.

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