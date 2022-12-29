Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Ученые рассказали, во сколько Дед Мороз окажется в Краснодаре перед Новым годом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchenye-rasskazali-vo-skolko-ded-moroz-okazhetsya-v-krasnodare-31-dekabrya
Ученые рассказали, во сколько Дед Мороз окажется в Краснодаре перед Новым годом
Фото pxhere.com

Точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион РФ в последний день уходящего года рассчитали ученые МИИГАиК.

Для построения графика движения Деда Мороза ученые отталкивались от того, что он начнет свой путь в полночь с 30 на 31 декабря из своей резиденции в Великом Устюге. Он должен доставить подарки во все регионы страны до полуночи с 31 декабря на 1 января.

Согласно расчетам, на это путешествие у Деда Мороза есть всего 15 часов, а не 24. Это связано с тем, что Россия располагается в 11 часовых поясах. К примеру, когда в Анадыре 15:00, в Москве уже полночь. Поэтому путь занимает на девять часов меньше.

«Чтобы успеть во все 88 субъектов России, тройка Деда Мороза должна двигаться со скоростью 3,1 тыс. км в час и преодолеть свыше 45 тыс. км, что превышает протяженность экватора Земли», — рассказал завлабораторией городских технологий МИИГАиК Алексей Курлов.

Согласно расчетам ученых, Дед Мороз окажется в Краснодаре 31 декабря в 4:07-4:10, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Дед Мороз из Великого Устюга поздравил кубанцев с наступающим Новым годом. В прямом эфире он поделился чудесами, которые успел совершить с момента прошлогоднего путешествия и ответил на вопросы журналистов и талантливых детей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Роскачество: игрушки Хагги Вагги снимают с продаж в России
  4. Росприроднадзор оценит ущерб природе после разлива мазута в акватории Таманского залива
  5. Конфискованного в Анапе льва Тиграна направят в зоопарк Белгородской области
  6. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях