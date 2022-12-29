Ученые рассказали, во сколько Дед Мороз окажется в Краснодаре перед Новым годом
Точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион РФ в последний день уходящего года рассчитали ученые МИИГАиК.
Для построения графика движения Деда Мороза ученые отталкивались от того, что он начнет свой путь в полночь с 30 на 31 декабря из своей резиденции в Великом Устюге. Он должен доставить подарки во все регионы страны до полуночи с 31 декабря на 1 января.
Согласно расчетам, на это путешествие у Деда Мороза есть всего 15 часов, а не 24. Это связано с тем, что Россия располагается в 11 часовых поясах. К примеру, когда в Анадыре 15:00, в Москве уже полночь. Поэтому путь занимает на девять часов меньше.
«Чтобы успеть во все 88 субъектов России, тройка Деда Мороза должна двигаться со скоростью 3,1 тыс. км в час и преодолеть свыше 45 тыс. км, что превышает протяженность экватора Земли», — рассказал завлабораторией городских технологий МИИГАиК Алексей Курлов.
Согласно расчетам ученых, Дед Мороз окажется в Краснодаре 31 декабря в 4:07-4:10, сообщает РИА «Новости».
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