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Встреча замглав муниципалитетов прошла в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vstrecha-zamglav-munitsipalitetov-proshla-v-anape
Встреча замглав муниципалитетов прошла в Анапе
Фото t.me/minkovaanna23

Встречу 19 сентября провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В ходе собрания обсудили вопросы, связанные с людьми, коммуникацией и социальной сферой. Также изучили методы налаживания взаимодействия с обществом и способы эффективно реагировать на запросы жителей и справляться с нагрузками.

«Эта встреча — возможность обменяться опытом и совместно найти решения для создания комфортной среды для жителей», — написала Анна Минькова в Telegram.

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