Встреча замглав муниципалитетов прошла в Анапе
Общество
19.09.2024 18:34
Встречу 19 сентября провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
В ходе собрания обсудили вопросы, связанные с людьми, коммуникацией и социальной сферой. Также изучили методы налаживания взаимодействия с обществом и способы эффективно реагировать на запросы жителей и справляться с нагрузками.
«Эта встреча — возможность обменяться опытом и совместно найти решения для создания комфортной среды для жителей», — написала Анна Минькова в Telegram.
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