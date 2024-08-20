Аптеки откроют на базе ВОП и ФАП в отдаленных поселках Белоглинского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в муниципалитет провел встречу с его жителями. В частности, говорили о развитии социальной инфраструктуры.

Так, аптечные пункты будут работать на базе офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Центральном, хуторе Туркменском и станице Новолокинской.

Вице-губернатор по соцблоку Анна Минькова рассказала о достижениях и проблемах в районе. По ее словам, в здравоохранение муниципалитета вложено 200 млн рублей. Так, центральную больницу Белоглинского района за последние годы оснастили современным оборудованием.

«В прошлом году по поручению губернатора для Белоглинской районной больницы закупили 64-срезовый компьютерный томограф. По нацпроекту «Здравоохранение» в рентгенотделении установлены современные маммограф, флюорограф, рентгенаппарат, а автопарк ЦРБ пополнили 4 новых автомобиля. Провели капремонт инфекционного отделения, клинико-диагностической лаборатории», — рассказала Анна Минькова.

Кроме того, в этом году фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Селекционном. Для того чтобы медицинская помощь на селе становилась доступнее, после обучения в район возвращаются специалисты, сейчас по целевому направлению учатся 10 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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