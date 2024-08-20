В Белоглинском районе появятся две спортивные многофункциональные площадки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Белоглинский район встретился с активом муниципалитета.

«Белая Глина — ухоженное и красивое село. И все потому, что люди здесь трудолюбивые и небезразличные. Благодаря им у района есть результат. А наша задача — создавать условия, чтобы были возможности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Во время поездки губернатор встретился с местными жителями, чтобы обсудить вопросы, касающиеся поддержки предпринимателей и фермеров, развития социальной сферы. В результате были приняты решения о строительстве спортивных многофункциональных площадок в школе станицы Новолокинской и в восточной части села Белая Глина, а также о закупке современного оборудования в районный Дом культуры.

«Благодарю жителей за активность на встрече. Вместе мы сможем достичь результата», — добавил Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поездку по Белоглинскому району Вениамин Кондратьев начал с посещения предприятия «Белагропром». Линия розлива здесь работает на оборудовании, произведенном в Краснодарском крае. Также глава региона заехал в ЛПХ местной предпринимательницы, которая с помощью господдержки приобрела оборудование для разведения перепелов.