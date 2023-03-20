Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина завершилась спустя почти 4,5 часа

Полноформатные переговоры лидеров России и КНР запланированы на 21 марта.

Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 20 марта продолжалась почти 4,5 часа.

Владимир Путин проводил Си Цзиньпина до автомобиля. На прощание лидеры государств пожали друг другу, сообщает ТАСС.

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