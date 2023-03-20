«Лучшее доказательство качества»: Кондратьев прокомментировал включение кубанских вин в меню обеда Путина и Си Цзиньпина

Обед Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдет 21 марта в Кремле в рамках международной встречи.

В меню вошли семь блюд в том числе из дальневосточных морепродуктов, перепелок, овощей и оленины. В качестве напитков в нем указаны сухие вина 2020 года производства винодельни «Усадьба Дивноморское».

«Это лучшее подтверждение высокого качества наших вин, — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неформальная встреча глав России и КНР 20 марта продолжалась более четырех часов.