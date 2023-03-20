Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Неформальная встреча глав России и КНР продолжается более четырех часов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/neformalnaya-vstrecha-glav-rossii-i-knr-prodolzhaetsya-bolee-chetyreh-chasov
Неформальная встреча глав России и КНР продолжается более четырех часов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина началась 20 марта в 16:36.

Сообщается, что сначала лидеры государств общались в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. После беседа продолжилась за рабочим обедом. В настоящее время переговоры длятся уже более четырех часов.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, общению лидеров России и Китая в формате тет-а-тет Кремль придает особое значение. Ожидается, что в ходе неформальной беседы главы стран рассмотрят самые важные вопросы.

Основным днем российско-китайских переговоров станет 21 марта. В этот день к лидерам присоединятся члены делегаций. Сообщается, что 21 марта в первой половине дня у Си Цзиньпина планируется встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе встречи с лидером КНР Владимир Путин отметил, что у России и Китая много совместных целей и задач.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Маргарите Симоньян пришлось объясняться из-за использования кубанской балачки в соцсетях
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
  4. Семь лет насиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Хадыженска дали 16 лет колонии строгого режима
  5. Аэропорт Сочи стабилизирует расписание рейсов к вечеру 20 марта
  6. В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
Прямой эфир
Мы в соцсетях