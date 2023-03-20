Неформальная встреча глав России и КНР продолжается более четырех часов

Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина началась 20 марта в 16:36.

Сообщается, что сначала лидеры государств общались в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. После беседа продолжилась за рабочим обедом. В настоящее время переговоры длятся уже более четырех часов.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, общению лидеров России и Китая в формате тет-а-тет Кремль придает особое значение. Ожидается, что в ходе неформальной беседы главы стран рассмотрят самые важные вопросы.

Основным днем российско-китайских переговоров станет 21 марта. В этот день к лидерам присоединятся члены делегаций. Сообщается, что 21 марта в первой половине дня у Си Цзиньпина планируется встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе встречи с лидером КНР Владимир Путин отметил, что у России и Китая много совместных целей и задач.