Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Путин: у России и Китая много совместных целей и задач

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-u-rossii-i-kitaya-mnogo-sovmestnyh-tselej-i-zadach
Путин: у России и Китая много совместных целей и задач
Фото пресс-службы Кремля

Об этом президент России Владимир Путин 20 марта заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

Президент РФ отметил, что Пекин уделяет большое внимание развитию отношений с Москвой.

«У нас очень много совместных задач, целей. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», — сказал Путин, обращаясь к главе КНР.

По словам Владимира Путина, товарооборот России и Китая в 2022 году вырос более чем вдвое и составил 185 млрд долларов.

Ранее, 19 марта, Путин в статье для газеты «Жэньминь жибао» называл такие показатели рекордными. По его словам, они дают основания полагать, что в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 млрд долларов.

Си Цзиньпин отметил, что Китай придает большое значение отношениям с Россией.

«Китайская сторона высоко ценит отношения с Россией. Они обладают исторической логикой», — цитирует лидера КНР ТАСС.

Читайте также: Владимир Путин с рабочим визитом посетил Мариуполь.

 

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Маргарите Симоньян пришлось объясняться из-за использования кубанской балачки в соцсетях
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
  4. Семь лет насиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Хадыженска дали 16 лет колонии строгого режима
  5. Аэропорт Сочи стабилизирует расписание рейсов к вечеру 20 марта
  6. В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
Прямой эфир
Мы в соцсетях