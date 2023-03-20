Путин: у России и Китая много совместных целей и задач
Об этом президент России Владимир Путин 20 марта заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Президент РФ отметил, что Пекин уделяет большое внимание развитию отношений с Москвой.
«У нас очень много совместных задач, целей. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», — сказал Путин, обращаясь к главе КНР.
По словам Владимира Путина, товарооборот России и Китая в 2022 году вырос более чем вдвое и составил 185 млрд долларов.
Ранее, 19 марта, Путин в статье для газеты «Жэньминь жибао» называл такие показатели рекордными. По его словам, они дают основания полагать, что в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 млрд долларов.
Си Цзиньпин отметил, что Китай придает большое значение отношениям с Россией.
«Китайская сторона высоко ценит отношения с Россией. Они обладают исторической логикой», — цитирует лидера КНР ТАСС.
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