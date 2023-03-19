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Владимир Путин с рабочим визитом посетил Мариуполь

Политика
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Владимир Путин с рабочим визитом посетил Мариуполь
Фото пресс-службы Кремля

На Донбасс 19 марта президент России Владимир Путин прибыл на вертолете, а по Мариуполю проехал на автомобиле с остановками в нескольких районах города.

Глава государства поговорил с местными жителями и осмотрел несколько объектов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Владимиру Путину, как идут восстановление и строительство Мариуполя и его окрестностей.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, президент пообщался с жителями микрорайона «Невский», после чего по приглашению зашел к ним домой. Также глава государства осмотрел памятные места Мариуполя, здание театра и береговую линию в районе яхт-клуба.

После этого Владимир Путин отправился в Ростов-на-Дону — там он провел совещание в командном пункте спецоперации, сообщает РИА «Новости».

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